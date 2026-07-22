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Регион
22 июля, 03:44

Посол РФ Белинский заявил о сокращении экспорта Чили в Россию втрое

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Экспорт Чили в Россию после начала спецоперации сократился примерно в три раза по сравнению с рекордными показателями, зафиксированными до пандемии. Об этом заявил газете «Известия» посол РФ в Чили Владимир Белинский.

«Эта ситуация, безусловно, требует переосмысления в плане вывода двусторонних связей из того тупика, в котором сама же чилийская сторона несёт немалые убытки: ежегодный объём чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое», — заявил Белинский.

Он заявил, что для восстановления торговли необходим отказ от идеологических ограничений и возвращение к практическому взаимодействию. В качестве примера Белинский привёл слова бывшего президента Чили Себастьяна Пиньеры о том, что разрушить уже созданное проще, чем построить заново. По мнению российского дипломата, именно этот принцип Москва пытается донести до чилийской стороны в ходе контактов.

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А ранее стало известно, что у детей россиян в Чили начали пересматривать решения о предоставлении гражданства страны. Дипмиссия РФ заявила, что знает о таких случаях и следит за соблюдением законных прав россиян. При этом там подчеркнули, что массовой шумихи вокруг ситуации нет, а обращений от российских граждан или властей Чили не поступало. В посольстве отметили, что так называемый родильный туризм стал в Чили распространённым и дорогостоящим бизнесом. Одним из главных аргументов в его пользу считается возможность получить чилийский паспорт, который даёт право на безвизовый въезд более чем в 170 стран.

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Тимур Хингеев
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