Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 04:20

В Ленобласти число сбитых дронов за ночь возросло до 9

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. За время атаки средства противовоздушной обороны сбили девять аппаратов противника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. Он поблагодарил расчёты ПВО за работу по защите воздушного пространства области. Отбой опасности объявили после того, как все цели подавили.

Обломки БПЛА упали на складской комплекс в Краснодаре, пострадали три человека
Обломки БПЛА упали на складской комплекс в Краснодаре, пострадали три человека

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами ПВО уничтожено свыше двадцати беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Поражения целей зафиксированы в городах Таганрог и Гуково, а также на территориях Зерноградского, Мясниковского, Тарасовского, Белокалитвинского, Константиновского, Красносулинского, Каменского и Неклиновского районов. В Кагальницком районе после падения обломков БПЛА загорелось поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar