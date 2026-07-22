Минобороны сообщило о доставке гуманитарной помощи жителям Суджи

В городе Суджа Курской области военнослужащие группировки «Север» доставили жителям продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Местные жители встретили военных с теплотой.

В ведомстве уточнили, что помощь оказывают населению, проживающему в приграничной зоне. Бойцы привезли не только продовольствие, но и гигиенические средства. Военнослужащие регулярно проводят подобные акции в населённых пунктах зоны ответственности группировки. Помощь получают все нуждающиеся независимо от возраста и социального статуса.

«Жители очень рады видеть всех военнослужащих, которые приезжают оказывать помощь. Как можно чаще стараемся приезжать, помогать. Все очень тепло нас встречают», — говорится в сообщении.

Военные не только раздают грузы, но и общаются с горожанами, принимают обращения. В Минобороны подчеркнули, что доставку осуществляют с учётом всех мер безопасности. Сапёры проверяют маршруты, группы прикрывают средствами радиоэлектронной борьбы и расчётами мобильных огневых групп. Это делают для защиты от возможных атак беспилотников противника.

Ранее житель Константиновки в ДНР вышел на связь с российскими военными через терминал Starlink, установленный на украинском тяжёлом гексакоптере «Баба-яга». Мужчина передал координаты укрывавшихся в городе гражданских, что позволило организовать их спасение. Первыми на переданные координаты выдвинулись разведчики 1465-го полка. Убедившись в достоверности информации, они передали данные дальше. Затем к месту нахождения мирных жителей прибыли бойцы спецподразделения «Ахмат». Военнослужащие снабдили людей рациями, провели инструктаж по пользованию средствами связи и разъяснили правила перемещения по территории, усеянной взрывоопасными предметами.