Попытка выйти на свободу не удалась: Защита фигурантки дела «Зимней вишни» отозвала ходатайство

Адвокат бывшего руководителя Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой вновь отказался от ходатайства о её условно-досрочном освобождении. Рассмотрение обращения прекращено. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Новосибирска.

«Адвокат сегодня отозвал ходатайство [о её досрочном освобождении], производство прекращено», — сказала ТАСС судья Евгения Захарова.

Известно, что просьба об УДО была связана с состоянием здоровья осуждённой.

В декабре 2021 года Комкову приговорили к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей. Её признали виновной в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации денежных средств. Сейчас бывшая чиновница отбывает наказание в исправительной колонии № 9 Новосибирской области. Это уже не первая попытка добиться её досрочного освобождения: в декабре 2024 года защита также отзывала аналогичное ходатайство, не объяснив причины.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. Возгорание началось рядом с кинотеатром, где в этот момент проходил сеанс детского фильма. Посетителям было сложно покинуть здание из-за плотного дыма, а двери одного из кинозалов оказались заперты. Жертвами трагедии стали 60 человек, среди которых были 37 детей.

Ранее стало известно о смерти пожарного Сергея Генина, осуждённого по делу о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Последние дни он находился в реанимации, где и скончался после продолжительной болезни. Во время ликвидации пожара именно группа Генина сумела вывести из кинозала Михаила Трусова — единственного человека, которого удалось спасти из помещения, где погибло большинство посетителей.