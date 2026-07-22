Автомобиль рухнул в реку в Приморском крае, внутри могут находиться люди

В районе Безверхово в Приморском краелегковой автомобиль съехал в реку. По предварительным данным, в салоне в этот момент находились люди. Об этом сообщил местный Telegram-канал «ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО».

Автомобиль с людьми оказался в реке в районе Безверхово. Видео © Telegram / ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО

Очевидцы сняли на видео машину, почти полностью ушедшую под воду. На кадрах видно, что уровень воды поднялся практически до крыши. Спустя некоторое время течение начало относить транспортное средство вниз по реке.

Что стало причиной происшествия, пока не сообщается. Также неизвестно, успели ли находившиеся внутри люди выбраться самостоятельно. На месте произошедшего выясняются все обстоятельства инцидента. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее серьёзная авария произошла в Иркутской области на Байкальском тракте возле посёлка Листвянка. Там столкнулись туристический автобус и внедорожник Mitsubishi Pajero. В результате ДТП 59-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.