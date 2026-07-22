Китай обвинил Филиппины в нападении на катер береговой охраны

Китай заявил, что патрульный катер Береговой охраны КНР подвергся нападению в районе рифа Жэньай-Цзяо в Южно-Китайском море. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По версии китайской стороны, экипаж филиппинского судна протаранил патрульный катер, а затем с находящегося на мели военного корабля BRP Sierra Madre были спущены две лодки.

Как утверждает агентство, находившиеся в лодках люди «атаковали сотрудников китайских правоохранительных органов вёслами, длинными шестами и другими инструментами».

После инцидента МИД Китая обвинил Филиппины в провокациях и попытках обострить ситуацию в Южно-Китайском море. Представитель внешнеполитического ведомства Линь Цзянь заявил, что подобные инциденты происходят «каждый раз, когда Китай и Филиппины собираются наладить диалог».

В Пекине также выразили мнение, что к эскалации конфликта могут быть причастны США, обвинив Вашингтон в подстрекательстве.

Риф Жэньай-Цзяо входит в архипелаг Наньша-Куньдао, территориальную принадлежность которого оспаривают Китай и Филиппины.

Ранее власти Катара приостановили выход судов в море и любую морскую активность до особого уведомления после сериис атак, в ходе которых были перехвачены ракеты, а от падения обломков пострадали три человека, включая ребёнка.