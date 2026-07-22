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22 июля, 06:07

В Чите задержали мужчину за призывы к убийству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали 36-летнего жителя Читы, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. По версии следствия, в Telegram он призывал к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читинец действовал на почве личной неприязни. Следствие считает, что через иностранный мессенджер Telegram он публиковал призывы к восстанию, а также к убийству сотрудников Роскомнадзора.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ — о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета. Во время обыска по месту жительства подозреваемого силовики изъяли интересующие следствие материалы. На допросе мужчина признал вину и дал признательные показания.

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Ранее стало известно о задержании жителя Пензенской области, которого подозревают в государственной измене. Мужчина 1987 года рождения сам вышел на связь с Министерством обороны Украины через мессенджер Telegram. Он передал украинской стороне информацию о последствиях удара беспилотников по одному из предприятий в Пензе.

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Милена Скрипальщикова
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