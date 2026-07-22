Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 06:10

Во Владивостоке назвали причину отключения света у 88 тысяч человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Масштабное отключение электроэнергии во Владивостоке, затронувшее около 88 тысяч жителей, произошло из-за работ сторонней организации рядом с высоковольтной линией. Сейчас энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение по резервным схемам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Аварийное отключение произошло около 12:42 по местному времени. Без света остались 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживают примерно 88 тысяч человек. Изначально в ДРСК сообщили, что авария связана с отключением двух линий электропередачи. На место сразу направили аварийную бригаду, а потребителей начали переводить на резервные схемы электроснабжения.

Позже энергетики установили причину произошедшего. По данным компании, в районе Третьей Рабочей сторонняя организация монтировала самонесущий изолированный провод (СИП) слишком близко к высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Именно нарушение допустимого расстояния при проведении работ, как утверждают в ДРСК, и привело к крупному отключению электроэнергии. Сейчас специалисты решают вопрос о демонтаже стороннего провода.

В компании также сообщили, что восстановительные работы продолжаются. К 13:29 по местному времени потребителей подстанции 35 кВ «Ц» удалось перевести на питание от подстанции 110 кВ «А», после чего восстановление электроснабжения продолжилось.

Энергодар остался без света после атаки вражеского БПЛА на инфраструктуру
Энергодар остался без света после атаки вражеского БПЛА на инфраструктуру

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Курской области после атаки беспилотников на объект энергетической инфраструктуры. Удар был нанесён утром по энергообъекту в Курчатовском районе. Без света остались свыше 46 тысяч потребителей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar