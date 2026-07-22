Во Владивостоке назвали причину отключения света у 88 тысяч человек

Масштабное отключение электроэнергии во Владивостоке, затронувшее около 88 тысяч жителей, произошло из-за работ сторонней организации рядом с высоковольтной линией. Сейчас энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение по резервным схемам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Аварийное отключение произошло около 12:42 по местному времени. Без света остались 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживают примерно 88 тысяч человек. Изначально в ДРСК сообщили, что авария связана с отключением двух линий электропередачи. На место сразу направили аварийную бригаду, а потребителей начали переводить на резервные схемы электроснабжения.

Позже энергетики установили причину произошедшего. По данным компании, в районе Третьей Рабочей сторонняя организация монтировала самонесущий изолированный провод (СИП) слишком близко к высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Именно нарушение допустимого расстояния при проведении работ, как утверждают в ДРСК, и привело к крупному отключению электроэнергии. Сейчас специалисты решают вопрос о демонтаже стороннего провода.

В компании также сообщили, что восстановительные работы продолжаются. К 13:29 по местному времени потребителей подстанции 35 кВ «Ц» удалось перевести на питание от подстанции 110 кВ «А», после чего восстановление электроснабжения продолжилось.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Курской области после атаки беспилотников на объект энергетической инфраструктуры. Удар был нанесён утром по энергообъекту в Курчатовском районе. Без света остались свыше 46 тысяч потребителей.