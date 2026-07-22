Один человек погиб и десять пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Ночью Краснодарский край подвергся массированному удару беспилотников. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что погиб один человек, ещё десять пострадали.

В Армавире вражеский БПЛА упал на территорию предприятия. В результате инцидента скончался сотрудник организации. Глава региона выразил соболезнования родным.

В краевом центре зафиксировано попадание по складскому комплексу. Десять граждан получили травмы: троих доставили в стационар в тяжелом состоянии, ещё одного — в состоянии средней тяжести. Остальным помощь оказали амбулаторно.

Спасатели продолжают ликвидацию возгорания и последствий налёта на объекте. Фрагменты техники также повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных жилья в станице Динской, там обошлось без раненых.

Руководство муниципалитетов получило поручение оказать всестороннюю поддержку жителям. Сейчас на всех точках работают экстренные бригады.

Напомним, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали Краснодарский и Ставропольский края. В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания складских помещений. В Краснодаре фрагменты БПЛА упали на логистический склад, что привело к пожару. Зафиксированы повреждения инфраструктуры по нескольким адресам, включая два многоквартирных дома и гаражный кооператив. Пострадали три человека, они доставлены в медицинские учреждения.