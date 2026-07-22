Для тушения пожара в складском комплексе Краснодара привлекут вертолёт

В Краснодарском крае дополнительно привлекли вертолёт для тушения пожара в складском комплексе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолёт. В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники», — говорится в сообщении.