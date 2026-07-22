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22 июля, 06:18

В Иркутской области пьяный водитель врезался в столб, пострадали пять человек

Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Черемхово Иркутской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, съехал с дороги, протаранил дорожное ограждение и врезался в опору линии электропередачи.

В результате аварии травмы получили водитель и четыре пассажира в возрасте от 20 до 26 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным Госавтоинспекции, содержание алкоголя в его организме превысило допустимую норму в два раза.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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Дарья Денисова
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