Росавиация снизила высоту полётов у Москвы из-за атак беспилотников

Росавиация ввела новые ограничения для гражданской авиации в районе Москвы. Максимальную высоту полётов снизили в целях безопасности на фоне участившихся атак беспилотников. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на NOTAM (извещение пользователей воздушного пространства) в сборнике Центра аэронавигационной информации.

В Московском узловом диспетчерском районе гражданским самолётам разрешили выполнять полёты не выше эшелона 160, что соответствует высоте около 4,9 тысячи метров. Аналогичные ограничения распространили на государственную и экспериментальную авиацию, выполняющую полёты в районах гражданских аэродромов. Кроме того, документ запрещает транзитные перелёты российских и иностранных авиакомпаний через эту воздушную зону.

По данным «Коммерсанта», действие ограничений рассчитано до 26 августа, при этом источники издания не исключают, что их могут продлить. В Росавиации подтвердили выпуск соответствующего NOTAM, однако уточнили, что ограничения действуют с 11 июля по 12 августа. В ведомстве пояснили, что меры введены для обеспечения безопасности полётов.

Как рассказал источник, близкий к Минтрансу, до введения новых правил самолёты входили в московскую воздушную зону на значительно большей высоте — эшелонах 270–280. Пилоты нескольких авиакомпаний также сообщили, что при заходе с разных направлений воздушные суда обычно снижались лишь до эшелонов 180–220. Инициатором изменений выступило Минобороны. Решение связано с участившимися с весны атаками беспилотников.

Ранее Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сразу в нескольких российских аэропортах. В ночь на 22 июля меры безопасности начали действовать сначала в Калуге, а затем были распространены на аэропорты Пскова и петербургского Пулково.