Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского свидетельствует о политическом хаосе на Украине. Такое мнение выразил директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По словам эксперта, смена военного руководства вряд ли окажет серьёзное влияние на ситуацию на фронте.

«Эта смена руководства, вероятно, ничего особо не изменит. Политический хаос — вот что интереснее…», — написал Кошкович в социальной сети X.

Он также заявил, что на Украине продолжают усиливать свои позиции сторонники продолжения боевых действий.

Кошкович не уточнил, какие именно последствия, по его мнению, может иметь смена главнокомандующего, однако подчеркнул, что главным фактором считает политическую ситуацию в стране.

Ранее стало известно, что Михаил Драпатый сменит Александра Сырского на посту главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Главарь киевского руководства обсудил с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой новую структуру Генерального штаба ВСУ. Он также провёл встречу с Сырским и Андреем Игнатовым. Стороны рассмотрели дальнейшие форматы службы и порядок передачи дел. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. По его словам, Киев намерен добиться условий, которые «позволят принудить Москву к мирному урегулированию». Все кадровые решения планируют оформить 23 июля.

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