Вода пошла в дома: Под Тюменью объявили режим повышенной готовности из-за подтоплений

В Тюменском муниципальном округе объявили режим повышенной готовности из-за локальных подтоплений. Причиной стали затяжные дожди и рост уровня воды. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений. Видео © Telegram / Тюмень с огоньком

Специалисты связывают ухудшение ситуации с переувлажнением почвы и дополнительным поступлением воды из соседних областей — Тюменской и Свердловской. Особое внимание власти уделяют территориям, расположенным в поймах рек и наиболее уязвимым перед подъёмом воды. В зоне контроля находятся Речкина, Коняшина, Кулаково, Луговое, Молчанова, Салаирка, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково и Чикча.

Гидрологическую обстановку в регионе постоянно отслеживают профильные службы. Все необходимые силы и средства переведены в состояние высокой готовности. При этом, как уточнили власти, оснований для введения аналогичных ограничений на уровне всей Тюменской области пока нет.

Ранее на федеральной трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» пришлось ограничить движение из-за подтопления дороги. В Талицком районе Свердловской области вода вышла на проезжую часть, из-за чего закрыли участок с 195-го по 206-й километр. Ограничения действуют для всех видов транспорта в обоих направлениях.