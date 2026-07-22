Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 06:22

Вода пошла в дома: Под Тюменью объявили режим повышенной готовности из-за подтоплений

В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений

В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений. Обложка © Telegram / Тюмень с огоньком

В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений. Обложка © Telegram / Тюмень с огоньком

В Тюменском муниципальном округе объявили режим повышенной готовности из-за локальных подтоплений. Причиной стали затяжные дожди и рост уровня воды. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений. Видео © Telegram / Тюмень с огоньком

Специалисты связывают ухудшение ситуации с переувлажнением почвы и дополнительным поступлением воды из соседних областей — Тюменской и Свердловской. Особое внимание власти уделяют территориям, расположенным в поймах рек и наиболее уязвимым перед подъёмом воды. В зоне контроля находятся Речкина, Коняшина, Кулаково, Луговое, Молчанова, Салаирка, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково и Чикча.

Гидрологическую обстановку в регионе постоянно отслеживают профильные службы. Все необходимые силы и средства переведены в состояние высокой готовности. При этом, как уточнили власти, оснований для введения аналогичных ограничений на уровне всей Тюменской области пока нет.

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Тюмени кипятить воду перед употреблением
Роспотребнадзор порекомендовал жителям Тюмени кипятить воду перед употреблением

Ранее на федеральной трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» пришлось ограничить движение из-за подтопления дороги. В Талицком районе Свердловской области вода вышла на проезжую часть, из-за чего закрыли участок с 195-го по 206-й километр. Ограничения действуют для всех видов транспорта в обоих направлениях.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar