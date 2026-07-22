Удалите немедленно: почему фото паспорта в телефоне — это подарок для кредитных мошенников

Снимок паспорта в памяти смартфона или отправленный через мессенджер может стать инструментом для мошенников. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал агентству «Прайм», какие риски несёт такая привычка.

Многие пользователи сохраняют изображения документов в телефоне или пересылают их через мессенджеры, не задумываясь о возможных последствиях. Однако такая неосторожность может привести к утечке личной информации. Даже наличие пароля на смартфоне не гарантирует полной защиты от доступа посторонних.

Снимок документа может оказаться у злоумышленников после потери устройства, взлома учётной записи или заражения телефона вредоносной программой. Опасность представляет и отправка фотографии через мессенджеры. Изображение способно сохраниться в резервных копиях, попасть в память телефона получателя или быть переданным другим людям без согласия владельца.

«Фотография паспорта содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для мошенничества. Если снимок хранится в памяти телефона, он может попасть в чужие руки при утере устройства, взломе аккаунта или заражении смартфона вредоносным ПО», — сказал он.

Получив данные паспорта, мошенники могут попытаться оформить микрозайм, создать аккаунты на различных сервисах, провести фишинговые атаки или изготовить поддельные документы. В итоге человек может столкнуться с ситуацией, когда на его имя оформлен кредит или проведена операция, к которой он не имеет отношения. Для восстановления своих прав в таких случаях могут потребоваться обращения в суд и длительные разбирательства.

Юрист рекомендует отправлять копии паспорта только при необходимости и использовать для этого защищённые официальные каналы. Также не стоит хранить снимки документов в облачных сервисах без дополнительной защиты и следует регулярно проверять доступ приложений к памяти смартфона.

Ранее стало известно о росте числа мошеннических схем, связанных с благотворительными сборами. Одним из главных признаков обмана является просьба отправить деньги на личную банковскую карту вместо официальных реквизитов организации. Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных фондов, собирать пожертвования на улицах, рассылать сообщения через мессенджеры и социальные сети.