Орнелла Мути решила обзавестись домом в России: Дочь раскрыла неожиданные планы

Итальянская певица Найке Ривелли рассказала о планах вместе с матерью, актрисой Орнеллой Мути, приобрести собственное жильё в России. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Мы часто ездим в Россию, чтобы навестить родных, друзей, а также по работе. Мы думаем о том, чтобы обзавестись домом в Москве или Санкт-Петербурге», — сказала она.

Сейчас во время визитов Ривелли и Мути приходится искать временное жильё, однако собственный дом позволил бы чаще приезжать всей семьёй. Певица отметила, что хотела бы брать с собой брата и сестру, но разместиться большой компанией бывает сложно.

Помощь в поиске подходящего варианта семье оказывают знакомые. Среди них — российский дизайнер Ульяна Сергеенко, которая ранее предлагала Орнелле Мути пожить год в её московской квартире.

Ранее Найке Ривелли заявила, что не собирается отказываться от поездок в Россию, несмотря на критику в адрес её семьи. Дочь Орнеллы Мути возмутилась реакцией журналистов на визиты актрисы в РФ и объяснила, что у их семьи есть родственники в стране, а также русские корни.