Орнелла Мути впервые за долгое время появилась на публике

70-летняя итальянская актриса Орнелла Мути порадовала поклонников своим появлением на светском мероприятии. Она появилась на кинофестивале в Монце. Это её первое участие в публичной акции за длительный период. Компанию Мути составил 82-летний актёр Люк Меренда.

На фестивале актриса выбрала облегающее тёмно-синее платье, которое подчеркивает её фигуру. Фанаты сразу отметили, что Мути выглядит гораздо моложе своих лет.

Напомним, в сентябре 2024 года Орнелла Мути посещала Россию. Итальянская звезда останавливалась в пятизвёздочной гостинице «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. В день её отъезда начался дождь. Однако охранник не дал актрисе промокнуть. Он поднял звезду на руки и донёс прямо до машины, пока другой помощник держал над ней зонт.