За «криптовалюту» против своих: ФСБ задержала в Петербурге агента ВСУ с самодельной бомбой

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего гражданина России. Он собирал сведения о работниках регионального оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, фигурант вступил в переписку с представителем Украины через Telegram за денежное вознаграждение на криптокошелёк. Полученные картографические данные он передавал иностранной спецслужбе.

Куратор передал подозреваемому координаты тайника со взрывным устройством. При входе в метрополитен у мужчины изъяли СВУ, закамуфлированное под GPS-трекер, предназначенное для минирования автомобиля сотрудника ОПК.

Задержание произошло сразу после обнаружения опасной находки силами полиции. В ходе опроса молодой человек подтвердил, что действовал инициативно ради финансовой выгоды от куратора.

Следственное управление УФСБ возбудило уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух россиянок в Крыму, действовавших в интересах Украины. Одна из женщин организовала тайник с деталями самодельной бомбы, с помощью которой в 2024 году был повреждён автомобиль военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. Другая фигурантка занималась финансированием украинской армии.