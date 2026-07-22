«Почти решающая» встреча сменяется решающей: В окружении Зеленского намекнули на важные переговоры
Советник Зеленского заявил о проведении им решающих встреч
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Глава украинского режима Владимир Зеленский проводит встречи, которые могут иметь важное значение для дальнейших решений. Об этом в соцсети Х сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.
«Недавно завершилась одна почти решающая встреча, сейчас проходит другая — уже, фактически, решающая», — написал он.
Ранее сообщалось, что кадровые изменения в армии, на которые украинский лидер пошёл на фоне протестных настроений, могут привести к ослаблению его влияния на военное руководство. Увольнение Александра Сырского может восприниматься не как проявление силы, а как вынужденное решение.
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