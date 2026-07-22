Глава украинского режима Владимир Зеленский проводит встречи, которые могут иметь важное значение для дальнейших решений. Об этом в соцсети Х сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Недавно завершилась одна почти решающая встреча, сейчас проходит другая — уже, фактически, решающая», — написал он.

Ранее сообщалось, что кадровые изменения в армии, на которые украинский лидер пошёл на фоне протестных настроений, могут привести к ослаблению его влияния на военное руководство. Увольнение Александра Сырского может восприниматься не как проявление силы, а как вынужденное решение.