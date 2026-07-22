Минобрнауки назвало дату окончания приёма заявлений на бюджет в вузы

Российские вузы завершат приём заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета 25 июля. Минобрнауки также раскрыло дальнейший график поступления. Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

Списки участников конкурса появятся 27 июля на официальных сайтах вузов и портале госуслуг. Первый этап зачисления коснётся льготников, олимпиадников и поступающих по целевой квоте. Им необходимо подтвердить своё согласие на зачисление до 1 августа, а приказы о приёме будут опубликованы 3 августа.

Общий конкурс завершится позже. Абитуриенты, поступающие на обычных основаниях, смогут подать согласие до 5 августа, после чего 7 августа появятся соответствующие приказы. В промежутке между этапами будут действовать «дни тишины» — время, когда нельзя будет менять решения по поданным заявлениям.

Правила приёма на бюджетные места в магистратуру каждый университет устанавливает самостоятельно. При этом крайний срок завершения подачи документов не может быть позднее 20 августа. Тем, кто планирует учиться платно, дадут больше времени: заявления на такие места принимаются до 20 сентября.

Ранее стало известно о рисках при подаче документов в вузы на фоне завершения основного этапа приёмной кампании. Сейчас абитуриенты могут одновременно подать заявления в пять учебных заведений. Большинство поступающих оформляют документы через портал госуслуг.