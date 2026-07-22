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22 июля, 07:54

Шохин ждёт перемен от Центробанка: Бизнес увидел шанс на снижение ставки

Шохин заявил о наличии условий для снижения ключевой ставки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замедление инфляции и охлаждение кредитного рынка могут открыть путь к смягчению денежно-кредитной политики. Глава РСПП Александр Шохин заявил ТАСС, что бизнес рассчитывает на снижение ключевой ставки, но учитывает все возможные варианты.

«Мы исходим из того, что замедление инфляции и охлаждение кредитной активности уже создали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики, но на всякий случай готовимся ко всем вариантам развития событий, включая её сохранение на текущем уровне», — сказал он.

Наиболее ожидаемым решением для представителей бизнеса стало бы дальнейшее снижение показателя. Александр Шохин считает, что такой процесс должен проходить естественно и соответствовать реальному состоянию экономики. В РСПП добавили, что изменение ставки должно быть связано с фактическим замедлением инфляции и другими макроэкономическими показателями, а не только с ожиданиями участников рынка.

В РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 14% на заседании 24 июля
В РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 14% на заседании 24 июля

Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил возможную динамику ключевой ставки Банка России. По прогнозу парламентария, к концу 2026 года показатель может опуститься до 12%. При этом более резкое снижение — до уровня 10% — он считает маловероятным.

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Милена Скрипальщикова
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