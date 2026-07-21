В РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 14% на заседании 24 июля

На заседании 24 июля ЦБ, вероятно, снизит ключевую ставку на 0,25% — до 14%. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил финансовый эксперт Николай Солабуто.

«В ближайшую пятницу стоит ждать снижение ключевой ставки на 0,25%. Таким образом ставка станет в конечном итоге 14% ровно», – считает Солабуто.

По его словам, политику регулятора подстегнуло недавнее заявление президента о благотворном влиянии снижения ставки на экономику.

Солабуто считает, что снижение на 0,25% в прошлый раз стало отказом от паузы. Теперь на каждом заседании ставка будет уменьшаться на четверть пункта, и так — весь следующий год.