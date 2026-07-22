Жителя Тверской области обвинили в поджоге дома ради сокрытия преступления

Жителя Удомли Тверской области обвиняют в нападении на знакомую, краже денег и поджоге её дома. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 38-летний мужчина вошёл в доверие к женщине и убедил её снять со счёта 7,5 млн рублей, после чего хранить наличные дома. Вечером 30 июня 2025 года он пришёл к ней в жилище.

Как установили следователи, находясь внутри дома, мужчина ударил знакомую по голове, забрал деньги и поджёг помещение, чтобы скрыть следы преступления. После этого он скрылся.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о краже в особо крупном размере, разбое и умышленном уничтожении чужого имущества.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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