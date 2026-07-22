Вход в метро с «GPS-трекером» закончился задержанием: ФСБ показала кадры операции в Петербурге

Центр общественных связей ФСБ России показали кадры операции задержания 21-летнего россиянина, у которого обнаружили самодельное взрывное устройство, выполненное в виде GPS-трекера. Следствие считает, что подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами.

Задержание россиянина с бомбой в метро Петербурга. Видео © ЦОС ФСБ России

Во время опроса мужчина заявил, что действовал по собственной инициативе ради получения денежного вознаграждения. По его словам, оплату за выполненные действия он получил от куратора через криптокошелёк.

Уголовное дело в отношении задержанного возбудило следственное управление УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ему вменяют ч. 3 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Решением суда подозреваемого отправили под стражу в качестве меры пресечения.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, которого заподозрили в передаче сведений о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. Опасный предмет, замаскированный под GPS-трекер, предназначался для установки на автомобиль работника ОПК.