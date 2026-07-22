Россияне массово уходят из квартир: Спрос на частные дома в России вырос на 45%

Загородная недвижимость в России стала пользоваться заметно большим спросом в первой половине 2026 года: покупательский интерес к частным домам поднялся на 45% в сравнении с прошлым годом, а средняя цена такого жилья дошла до 10,8 миллиона рублей. Об этом рассказала газета «Известия».

По оценкам специалистов, рынок загородных домов растёт быстрее городского. Предложение увеличилось на 17%, а квадратный метр в частных домах по-прежнему обходится дешевле, чем в квартирах. Дополнительно подстегнули интерес и льготные ипотечные программы. За пять месяцев банки оформили примерно 42 тысячи кредитов на строительство и покупку домов.

Однако найти качественный дом с готовой отделкой покупателям непросто. Доступность жилья сдерживают дорогое строительство, дефицит рабочих рук и рост затрат на оплату труда. По мнению участников рынка, в ближайшее время цены на добротные дома снижаться не будут.

До этого стало известно, что построить частный дом летом 2026 года в среднем стоит 7–8 млн рублей. По данным РБК Недвижимость, к концу июня объект площадью 107 квадратных метров обходился в среднем в 7,56 млн рублей. С начала сезона цены прибавили 5–10% и падать пока не собираются.