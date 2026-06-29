Строительство частного дома летом 2026 года оценили в 7–8 млн рублей

Строительство частного дома летом 2026 года в среднем обходится россиянам в 7–8 млн рублей. С начала активного сезона цены выросли на 5–10% и пока не демонстрируют признаков снижения.

По данным РБК Недвижимость, средняя стоимость объекта площадью 107 квадратных метров к концу июня достигла 7,56 млн рублей. В эту сумму входит базовое строительство, однако итоговый бюджет зависит от технологии, региона и особенностей участка.

Самым доступным вариантом остаётся каркасный дом. Возведение тёплого контура — фундамента, стен и крыши — начинается примерно от 60 тысяч рублей за квадратный метр.

Для дома из блоков стоимость стартует от 70 тысяч рублей за «квадрат», а для строения из клееного бруса — от 80 тысяч. Коммуникации и отделка могут увеличить расходы ещё на 30–50%.

Полностью готовый каркасный дом с фундаментом, окнами, инженерными сетями и отделкой оценивается уже в 130–200 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, объект площадью 100 метров может стоить от 13 млн рублей.

Почти 70% бюджета приходится на фундамент, стены, перекрытия и кровлю. Дополнительные расходы возникают из-за скважины, септика, отопления и сложного рельефа участка.

Снижению цен мешают подорожание стройматериалов, дефицит рабочих и рост налоговой нагрузки. До конца года эксперты ожидают дальнейшее увеличение стоимости строительства — примерно на 5–10%.

На этом фоне покупатели всё чаще выбирают готовые дома, базовые комплектации или перестройку уже существующих объектов. Строительство с нуля многие откладывают из-за риска выйти за первоначальный бюджет.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году граждане старшего возраста могут не платить налог на имущество по федеральной льготе. Послабление действует в отношении одного объекта каждого вида. Это может быть квартира, комната в коммуналке или общежитии, отдельно стоящий жилой дом, хозяйственная постройка на участке площадью до 50 квадратных метров, а также садовый домик или дача.