Приморский «человек-паук» снова сбежал из психушки

Житель Приморского края, прославившийся как «человек-паук» на опорах ЛЭП, во второй раз сбежал из психиатрической клиники. Позже его вновь задержали сотрудники полиции.

Мужчина рассказал о повторном побеге подписчикам в соцсетях. Он также сообщил, что был задержан в аэропорту Владивостока и будет возвращён в психиатрическую больницу.

В УМВД по Приморскому краю подтвердили РИА «Новости», что задержание проводили сотрудники линейного отдела полиции.

После первого побега житель Приморья публиковал ролики, на которых без страховки забирался на опоры линий электропередачи и фонарные столбы, выполняя различные упражнения на большой высоте. Тогда его задержали и вернули под наблюдение медиков.

Напомним, в июне в Приморье задержали 36-летнего мужчину, известного как «человек-паук». Он страдает психическим расстройством и любит залезать на опоры ЛЭП и фонарные столбы. Тогда его отправили в стационар закрытого типа, но «паук» сбежал оттуда. «Супергероя» уже задерживали за подобные выходки. Но тяга к высоте не прошла — после лечения он снова начал лазать на столбы, чтобы есть бананы, делать зарядку и снимать видео.