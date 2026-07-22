«Надя, выходи!» Захарова высмеяла слова Бёрнема о возвращении надежды Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема о намерении «вернуть надежду». Дипломат в эфире радио Sputnik предположила, что «Надя» (игра слов) может прятаться в Букингемском дворце, и поинтересовалась, куда её «отправил» предыдущий премьер Кир Стармер.

Захарова напомнила, что у каждого предшествующего главы британского правительства надежда терялась и убегала, и теперь новому премьеру предстоит её искать и освобождать.

А ранее Бёрнем признал, что политики в Британии были «недостаточно хороши». По его словам, британцам нужно стать лучше. Бёрнем пообещал добиться стабильности для страны и заняться реформированием политической системы и экономики.