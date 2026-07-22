Евросоюзу следует прекратить препятствовать поиску мирного решения украинского кризиса. Такое мнение выразил Гленн Диесен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, в своем аккаунте в соцсети X.

По словам эксперта, нынешним властям объединения давно пора пересмотреть свои подходы. Он убеждён, что необходимо незамедлительно возобновить прямой контакт с Москвой для урегулирования ситуации.

«Теперь, когда война должна закончиться, настало время вернуть нормальных дипломатов и возродить дипломатию», — подчеркнул специалист.

Диесен добавил, что серьёзные проблемы в европейской политике возникли после прихода к власти радикально настроенных деятелей. Он назвал этих представителей элиты «радикальными русофобами», которые, по его оценке, абсолютно неспособны выстраивать грамотный стратегический курс.

Теперь, считает норвежец, европейским структурам необходимо провести работу над ошибками. Без смены текущей риторики и кадровых перестановок достичь конструктивных договоренностей с российской стороной будет невозможно.

Ранее сообщалось, что Европейский союз занят подбором подходящей фигуры, которая могла бы взять на себя миссию переговорщика с Россией. После этого появится реальная возможность попытаться усадить стороны за стол переговоров, считают там.