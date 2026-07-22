«Портал в ад открыт»: Водонаева предложила выбросить за борт плачущего ребёнка с лодки

Телеведущая Алёна Водонаева резко отреагировала на поведение ребёнка во время морской прогулки в Майами. Она заявила, что многочасовой плач помешал другим пассажирам, и обрушилась с критикой на мать. Об этом она написала в своих соцсетях.

По её словам, во время всей прогулки ребёнок примерно семи-восьми лет громко плакал, а женщина рядом не смогла его успокоить. Эмоции у Водонаевой вызвала именно реакция сопровождавшей взрослой. Телеведущая возмутилась тем, что остальные пассажиры вынуждены были слушать крики во время отдыха.

«Ты не могла бы выкинуть ребёнка за борт? Нам выдали беруши, чтобы мы не слышали звук пропеллера и мерзкий плач детей. Можно не орать? Зачем ехать на лодке, если ты сидишь и орёшь?!», — написала она.

При этом артистка заранее предположила, что её слова могут вызвать негативную реакцию в интернете. Она с иронией обратилась к пользователям, которые захотят раскритиковать её позицию.

«Счастливые мамочки ангелочков могут сразу накидать мне в шляпу в директе. Портал в ад открыт», — отметила бывшая участница «Дома-2».

Позже телеведущая добавила, что сама старалась учитывать комфорт окружающих, когда её сын Богдан был маленьким. По её словам, она избегала поездок, где детский плач мог доставить неудобства другим людям.

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