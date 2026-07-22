«Мозг — не диктофон»: Педагог раскрыла, почему пятёрка в зачётке не гарантирует знаний

Студент, сдавший сессию на «отлично», к февралю забывает материал, а его однокурсник, учившийся без прицела на оценку, сохраняет знания годами. В чём причина этого парадокса, RuNews24.ru объяснила кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики Университета «Синергия» Анна Шатравкина.

По словам эксперта, ключевую роль играют нейробиология памяти и природа мотивации. Чтобы информация закрепилась в долговременной памяти, мозг должен перевести её из гиппокампа в кору больших полушарий, выстроив устойчивые нейронные связи. Напротив, глубокая смысловая переработка активирует зоны мозга, отвечающие за долговременное кодирование.

«Зубрёжка «к сессии» даёт временную активность памяти, но семантически не проработанный — не осмысленный — материал не образует межкортикальных связей, необходимых для долговременного хранения», — пояснила Шатравкина.

Эксперт также отметила, что любопытство запускает дофаминовую систему вознаграждения: мозг поощряет себя за получение новой значимой информации. Когда доминирующей целью становится балл, а не понимание, внешний контроль вытесняет внутренний интерес, снижая когнитивную гибкость. Российские лонгитюдные данные подтверждают: ориентация на оценку даёт лишь краткосрочный успех, тогда как познавательная мотивация обеспечивает устойчивые результаты.

«Мозг не архив и не диктофон, он инструмент смысла. Он сохраняет то, что встроилось в живой опыт человека, и отбрасывает то, что было нужно лишь до ближайшей отметки в зачётке», — резюмировала Шатравкина.

Ранее Life.ru писал, что выбор после 9-го класса между школой и колледжем должен основываться на профессиональных интересах подростка, его готовности к конкретной сфере и осознанном понимании будущего, а не на престиже или родительских ожиданиях. Если ученик не определился с профессией, ему лучше остаться в школе, чтобы изучить разные направления и подготовиться к ЕГЭ, но идти в 10-й класс без цели не имеет смысла. Главный критерий — осознанный подход к своему образовательному пути.