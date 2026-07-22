«Готовы к такой работе»: Украина предложила Казахстану сотрудничество в оборонном секторе

Украина готова начать сотрудничество с Казахстаном в сфере оборонной промышленности. Об этом заявил посол Украины в Астане Виктор Майко в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Дипломат отметил, что на данный момент Киев и Астана не ведут совместных проектов в оборонном направлении. При этом украинская сторона, по его словам, заинтересована в развитии такого взаимодействия.

«Мы готовы к такой работе. Однако должны на этой платформе не только давать, но и получать», — заявил Майко.

Он подчеркнул, что одним из главных условий сотрудничества является сохранение безопасности технологий. По словам посла, Киев должен быть уверен, что переданные разработки не окажутся «в чьих-то недружественных руках».

Майко отметил, что возможное взаимодействие не должно ограничиваться только обменом оборонными технологиями. По его словам, Казахстан располагает значительными запасами полезных ископаемых, включая молибден, ванадий и вольфрам.

При этом дипломат заявил, что Украина обладает опытом разработки и переработки минеральных ресурсов, который может быть использован в рамках будущих совместных проектов.

Ранее в американских документах сообщалось, что США рассматривают поставку Украине 40 портативных систем радиоразведки для обнаружения дронов, с дополнительным ПО и лицензиями, но это пока не официальный тендер.