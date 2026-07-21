США могут передать Украине системы обнаружения российских дронов

США рассматривают возможность поставки Украине портативных систем радиоразведки для обнаружения беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы.

По данным агентства, Пентагон ищет поставщиков 40 таких комплексов. Предполагается, что оборудование будет оснащено высокоточными антеннами и средствами для быстрого развёртывания.

Как утверждается в документах, Киеву также планируют передать необходимое дополнительное оборудование и лицензии. Системы должны работать со специальным программным обеспечением для противодействия беспилотникам.

При этом опубликованное уведомление американского военного ведомства пока носит информационный характер и не является официальным объявлением о проведении тендера.

Ранее Life.ru рассказывал о новых системах борьбы с беспилотниками, которые применяются в зоне спецоперации.Такие комплексы становятся одним из ключевых направлений развития современной противовоздушной обороны из-за активного использования дронов на поле боя.