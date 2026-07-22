Украина отказалась от польских МиГ-29 из-за потребности в ремонте

Киев не заинтересован в получении оставшихся у Польши истребителей МиГ-29, поскольку их восстановление и подготовка к боевому применению потребуют значительных расходов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, украинская сторона изучила данные о техническом состоянии самолётов, которые продолжают числиться на вооружении польских ВВС. В результате оценки было установлено, что истребителям потребуется дорогостоящий ремонт с последующей модернизацией. Дополнительным препятствием стала невозможность договориться о финансировании работ: ни Украина, ни Польша не выразили готовности брать на себя расходы по восстановлению МиГ-29.