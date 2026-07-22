В Крыму задержана украинка за закладку взрывчатки под машину военного

ФСБ России сообщила о задержании уроженки Украины на территории Крыма. Она планировала осуществить покушение на российского военнослужащего.

Согласно материалам ведомства, злоумышленница заложила схрон со взрывчаткой, намереваясь уничтожить машину офицера. Опасный груз нашли сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных действий.

Подозреваемая признала вину в подготовке диверсионного акта. Сейчас с гражданкой проводятся необходимые следственные мероприятия.

В ближайшее время фигурантке предъявят официальные обвинения. Судебная инстанция определит меру пресечения для задержанной.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина, которого заподозрили в передаче сведений о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса. Опасный предмет, замаскированный под GPS-трекер, предназначался для установки на автомобиль работника ОПК.