Песков сравнил санкционную политику Запада с «безумием» без предела
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о трудностях Евросоюза с согласованием очередного пакета ограничений против Москвы. В Кремле считают, что говорить о завершении санкционного давления пока рано.
«Не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует. Так же, как не существует предела у безумия», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза столкнулись с трудностями при согласовании 21-го пакета санкций против России. Послы ЕС не смогли быстро прийти к единому решению по новым ограничительным мерам. Европейские дипломаты отмечали, что сроки принятия пакета остаются неопределёнными, а итог переговоров предсказать сложно.
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