Песков сравнил санкционную политику Запада с «безумием» без предела

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о трудностях Евросоюза с согласованием очередного пакета ограничений против Москвы. В Кремле считают, что говорить о завершении санкционного давления пока рано.

«Не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует. Так же, как не существует предела у безумия», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза столкнулись с трудностями при согласовании 21-го пакета санкций против России. Послы ЕС не смогли быстро прийти к единому решению по новым ограничительным мерам. Европейские дипломаты отмечали, что сроки принятия пакета остаются неопределёнными, а итог переговоров предсказать сложно.