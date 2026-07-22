Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 09:25

Песков сравнил санкционную политику Запада с «безумием» без предела

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о трудностях Евросоюза с согласованием очередного пакета ограничений против Москвы. В Кремле считают, что говорить о завершении санкционного давления пока рано.

«Не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует. Так же, как не существует предела у безумия», — сказал Песков.

Нового пакета не будет: Позиция одной страны может поставить крест на очередных санкциях ЕС
Нового пакета не будет: Позиция одной страны может поставить крест на очередных санкциях ЕС

Ранее стало известно, что страны Евросоюза столкнулись с трудностями при согласовании 21-го пакета санкций против России. Послы ЕС не смогли быстро прийти к единому решению по новым ограничительным мерам. Европейские дипломаты отмечали, что сроки принятия пакета остаются неопределёнными, а итог переговоров предсказать сложно.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar