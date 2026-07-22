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22 июля, 09:23

Песков не знает о встрече представителей России и Германии в Баку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о встрече представителей Москвы и Берлина в Баку.

Так он ответил на вопрос журналистов о сообщении президента Азербайджана Ильхама Алиева, который ранее рассказал о контактах делегаций двух стран на территории республики.

«Нет, не располагаю информацией об этой встрече», — сказал Песков.

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Ранее Алиев заявил, что узнал о встрече из публикации британской газеты The Times. По его словам, он запросил информацию у Государственной пограничной службы Азербайджана, после чего получил подтверждение о её проведении.

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Дарья Денисова
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