Песков не знает о встрече представителей России и Германии в Баку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о встрече представителей Москвы и Берлина в Баку.

Так он ответил на вопрос журналистов о сообщении президента Азербайджана Ильхама Алиева, который ранее рассказал о контактах делегаций двух стран на территории республики.

«Нет, не располагаю информацией об этой встрече», — сказал Песков.

Ранее Алиев заявил, что узнал о встрече из публикации британской газеты The Times. По его словам, он запросил информацию у Государственной пограничной службы Азербайджана, после чего получил подтверждение о её проведении.