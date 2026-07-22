Россиянам объяснили, как не потерять единое пособие при росте доходов

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка могут получать семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учёт до 12-й недели. Доцент Финансового университета Игорь Балынин в беседе с RT объяснил, как рассчитывается размер выплаты.

По словам эксперта, базовый размер — 50% регионального прожиточного минимума для детей — назначается, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения. Если с учётом этой выплаты доход всё ещё ниже минимума, пособие увеличивают до 75%. Максимальные 100% положены, когда и 75% не выводят семью за черту бедности.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум вырос, поэтому суммы пособий увеличиваются автоматически — подавать заявления не нужно. В июле выплачивают за июнь.

Балынин также обратил внимание на нововведение для многодетных семей: если их доход превысил минимум не более чем на 10%, и они обратились за пособием в последний месяц старого периода или в течение трёх месяцев после его окончания, право на выплату сохраняется — в размере 50%.

А ранее Life.ru писал, что в 2027 году россиян ждёт плановая индексация страховых пенсий, социальных пособий и материнского капитала. В Госдуме отметили, что окончательные цифры станут известны после подведения итогов года и будут закреплены в бюджете Соцфонда на 2027 год.