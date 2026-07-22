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22 июля, 09:25

Песков: Киев может быстро остановить боевые действия ответственными решениями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему придерживается ранее обозначенных условий для прекращения боевых действий. По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от решений украинской стороны.

Представитель Кремля прокомментировал публикации Bloomberg о том, что Россия якобы не намерена возвращаться к переговорам до установления полного контроля над Донецкой Народной Республикой (ДНР). Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее озвучивал основные условия для прекращения боевых действий.

«Киеву достаточно взять на себя ответственные решения, и боевые действия могут быстро остановиться, чтобы перейти к серьёзным, сложным переговорам», — сказал он.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал четыре основы для переговоров России с Украиной. В их число входят стамбульские договорённости, модальности, которые обсуждались в Анкоридже, реалии на земле и принципы, изложенные главой государства во время выступления в МИД РФ в 2024 году.

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Александр Юнашев
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