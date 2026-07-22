На границе с Китаем задержан иностранец с боевыми наградами Японии

Уссурийские таможенники пресекли попытку вывоза в Китай боевых наград времён Японской империи, изготовленных более 80 и 90 лет назад. Данное заявление сделали в Федеральной таможенной службе России.

Награды времен Японской империи обнаружили уссурийские таможенники у иностранца, следовавшего в Китай. Фото © ФТС России

57-летний иностранный гражданин ехал на рейсовом автобусе через пункт пропуска Пограничный. При сканировании рюкзака с помощью рентгеновской установки инспекторы заметили подозрительные металлические предметы. Внутри оказались три медали и один наградной знак.

Среди находок — знаки «За участие в Маньчжурском и Первом Шанхайском инцидентах» и «За участие в Китайском инциденте», датированные 1934 годом, медаль в память восшествия на престол императора Сёва 1928 года, а также знак ранения «Сёигундзинсё» 1938 года. Экспертиза подтвердила солидный возраст раритетов.

Мужчина объяснил свои действия намерением использовать раритеты для чтения лекции, однако никаких документов на их перемещение у него не оказалось. В итоге все предметы фалеристики были изъяты, а на иностранца завели два административных дела — за недекларирование товаров и за несоблюдение установленных запретов и ограничений. Соответствующими статьями предусмотрены и крупный штраф, и конфискация изъятого.

«ФТС России напоминает, что вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии разрешительного документа, выдаваемого Минкультуры России, и предусматривает подачу пассажирской таможенной декларации», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее в Москве сотрудники Центральной почтовой таможни задержали международную посылку из Таиланда со 185 экзотическими насекомыми. Отправление, следовавшее в Воронеж, было задекларировано как сушёные съедобные насекомые. В ходе досмотра с применением рентген-установки внутри упаковки инспекторы обнаружили 125 азиатских лесных скорпионов и 60 ярких жуков-листоедов, каждый из которых был закреплён на картонной основе и обёрнут в индивидуальную целлофановую упаковку.