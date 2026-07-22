Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 09:48

Теплоход застрял на Ладоге из-за шторма, 65 человек сутки были без питьевой воды

Обложка © Telegram/ Леноблводоканал

Обложка © Telegram/ Леноблводоканал

Теплоход «Принцесса Анабелла» с 65 пассажирами на борту больше суток простоял на Ладожском озере из-за шторма. За время вынужденной остановки на судне закончилась питьевая вода. Об этом рассказали в пресс-службе Леноблводоканала.

Из-за непогоды навигацию закрыли, поэтому капитан принял решение встать на якорь. Продолжать маршрут при сильном ветре и волнении было небезопасно. Ожидание затянулось более чем на сутки. Запасов, подготовленных к рейсу, на всех находившихся на борту не хватило.

На помощь пришёл «Леноблводоканал». Сотрудники предприятия оперативно наполнили водой цистерну и обеспечили ею путешественников. Когда шторм утих, навигационные ограничения сняли. После этого лайнер продолжил путь по запланированному маршруту.

Проклятый лайнер: National Geographic ловит норовирус уже третий раз за лето
Проклятый лайнер: National Geographic ловит норовирус уже третий раз за лето

Ранее Life.ru писал, что в июле пассажирский теплоход «Чайка» врезался в опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Людей благополучно высадили на берег, пострадавших и разлива топлива не было.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar