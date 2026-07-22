Теплоход застрял на Ладоге из-за шторма, 65 человек сутки были без питьевой воды

Теплоход «Принцесса Анабелла» с 65 пассажирами на борту больше суток простоял на Ладожском озере из-за шторма. За время вынужденной остановки на судне закончилась питьевая вода. Об этом рассказали в пресс-службе Леноблводоканала.

Из-за непогоды навигацию закрыли, поэтому капитан принял решение встать на якорь. Продолжать маршрут при сильном ветре и волнении было небезопасно. Ожидание затянулось более чем на сутки. Запасов, подготовленных к рейсу, на всех находившихся на борту не хватило.

На помощь пришёл «Леноблводоканал». Сотрудники предприятия оперативно наполнили водой цистерну и обеспечили ею путешественников. Когда шторм утих, навигационные ограничения сняли. После этого лайнер продолжил путь по запланированному маршруту.

Ранее Life.ru писал, что в июле пассажирский теплоход «Чайка» врезался в опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Людей благополучно высадили на берег, пострадавших и разлива топлива не было.