Трудоголизм может «отнять» до 25 лет жизни

Трудоголизм и хроническое переутомление могут сократить жизнь человека на 25 лет, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем». По его словам, стрессовый фактор является механизмом всех заболеваний, связанных с чрезмерной работой.

Хронический стресс, возникающий из-за нарушения режима сна и питания, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Из-за переутомления повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление, мозг испытывает гипоксию — всё это увеличивает риск инсульта и инфаркта почти на 30%.

«Если взять сегодняшний идеальный возраст продолжительности жизни 85 лет, то у трудоголика он может сократиться до 60 лет», — пояснил врач.

Прокофьев посоветовал пересмотреть подход к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. Регулярные паузы и полноценный сон помогут снизить негативное влияние перегрузок на организм.

Ранее старший научный сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов перечислил семь нейробиологических особенностей мозга трудоголиков, отметив, что у них нарушен переключатель сердечного ритма — даже в покое тело остаётся напряжённым из-за ослабленной активности блуждающего нерва, ответственного за расслабление. Длительная сосредоточенность на работе снижает эмпатию и истощает ресурсы социального познания, хотя эти функции восстанавливаются после отдыха.