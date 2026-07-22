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22 июля, 09:43

Трудоголизм может «отнять» до 25 лет жизни

Врач Прокофьев: Трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет из‑за стресса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomarioIen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomarioIen

Трудоголизм и хроническое переутомление могут сократить жизнь человека на 25 лет, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем». По его словам, стрессовый фактор является механизмом всех заболеваний, связанных с чрезмерной работой.

Хронический стресс, возникающий из-за нарушения режима сна и питания, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Из-за переутомления повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление, мозг испытывает гипоксию — всё это увеличивает риск инсульта и инфаркта почти на 30%.

«Если взять сегодняшний идеальный возраст продолжительности жизни 85 лет, то у трудоголика он может сократиться до 60 лет», — пояснил врач.

Прокофьев посоветовал пересмотреть подход к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. Регулярные паузы и полноценный сон помогут снизить негативное влияние перегрузок на организм.

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Ранее старший научный сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов перечислил семь нейробиологических особенностей мозга трудоголиков, отметив, что у них нарушен переключатель сердечного ритма — даже в покое тело остаётся напряжённым из-за ослабленной активности блуждающего нерва, ответственного за расслабление. Длительная сосредоточенность на работе снижает эмпатию и истощает ресурсы социального познания, хотя эти функции восстанавливаются после отдыха.

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Анастасия Никонорова
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