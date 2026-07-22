Никакое давление со стороны западных стран не заставит Россию отказаться от своей позиции, считает директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия Ханна Нотте. Свою оценку она изложила в статье для The New York Times.

Эксперт напомнила, что после начала специальной военной операции страны Запада разорвали значительную часть связей с Москвой. По её словам, некоторые политики рассчитывали на превращение России в полностью изолированного противника, однако вскоре поняли, что «страна никуда не денется».

Нотте считает, что Москва смогла приспособиться к новым условиям и укрепить отношения с государствами Глобального Юга. Многие из этих стран не захотели выбирать исключительно между Россией и Западом и сохранили сотрудничество с российской стороной.

По оценке аналитика, отчуждение от Европы оказалось частично компенсировано более тесными связями с незападным миром. Россия также сумела сохранить устойчивость экономики, несмотря на большое количество введённых ограничений.

«Что бы ни делал Запад, Россия не уступит», — заключила Нотте. Она возглавляет Евразийскую программу Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина в Монтерее и специализируется на внешней политике России и контроле над вооружениями.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия способна справиться с санкционным давлением. Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления страны долгосрочной стратегией Запада и отмечал, что ограничения ударили по всей мировой экономике.

Ранее Life.ru подробно разбирал, почему попытки международной изоляции России не достигли поставленной цели. Эксперты отмечали, что Москва расширила сотрудничество с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, одновременно усилив влияние на площадках БРИКС и ШОС.