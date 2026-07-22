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Регион
22 июля, 09:39

Песков отказался публично обсуждать территориальный вопрос по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали позиции Москвы по территориальному вопросу вокруг Украины не следует обсуждать публично. По его словам, многие сообщения в СМИ на эту тему являются спекуляциями. Об этом он сообщил на брифинге.

«Но что касается этого всего — подобные публикации не нужно воспринимать всерьёз, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций», — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия Москвы для прекращения боевых действий на Украине остаются неизменными. По его словам, российский лидер Владимир Путин два года назад в выступлении перед руководством МИД России обозначил основные параметры, необходимые для остановки боевых действий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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