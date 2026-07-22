Сборная России по водному полу разнесла чемпионок Европы и вышла в полуфинал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее. В матче 1/4 финала россиянки обыграли действующих чемпионок Европы из Нидерландов

Матч завершился со счётом 11:6. Россиянки не проиграли ни одного периода (2:2, 2:1, 2:1, 5:2).

Следующий матч для российских спортсменок запланирован на 24 июля. В полуфинале им предстоит встретиться с победителем пары Испания — Венгрия, чья встреча состоится позднее.

Также в полуфинал вышла сборная США, обыгравшая Китай со счётом 14:8. Американки сыграют с победителем матча между Австралией и Италией, который проходит в эти минуты.

Попадание на Кубок мира стало результатом успешного выступления сборной РФ в апреле. Тогда россиянки выиграли трофей во втором дивизионе гарантировав себе место в элитном дивизионе на 2027 год.