Не только Зеленский: Кто в Киеве может помешать возвращению Фёдорова в Минобороны

Возможному усилению позиций экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова могут противодействовать сразу несколько влиятельных украинских политиков. Такую версию приводит издание «Страна.ua».

Среди потенциальных противников возвращения Фёдорова в Минобороны авторы называют Владимира Зеленского, Кирилла Буданова* и Петра Порошенко*. По оценке издания, Порошенко* может рассматривать бывшего министра как возможного конкурента на будущих выборах, поскольку сам сделал ставку на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Страна.ua» также пишет, что против усиления Фёдорова может выступить парламентское большинство, ориентированное на Давида Арахамию. При этом сторонники бывшего министра, как полагают авторы, постараются воспользоваться сложившейся ситуацией и добиться от Зеленского новых уступок. Издание подчёркивает, что кадровая борьба пока далека от завершения.

Ранее сообщалось, что Зеленский на фоне «картонного Майдана» предложил Фёдорову новую должность. Она связана с технологическим развитием Украины. Пока неизвестно, согласился ли экс-министр на эту работу.

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