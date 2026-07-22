Посольство РФ уточнило данные о россиянах после аварии с автобусом в Турции
В Турции более 30 человек пострадали при опрокидывании автобуса. Обложка © Hürriyet
Граждан России среди пострадавших в аварии с автобусом в Турции нет. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Анкаре.
«По предварительным данным экстренных служб, российских граждан среди пострадавших нет. Их возможное наличие уточняется. В посольство обращений не поступало», — говорится в сообщении.
Напомним, что в центральной части Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, который следовал из Стамбула в курортный город Кушадасы. В результате происшествия травмы получили не менее 31 человека. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, обстоятельства аварии устанавливаются.
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