Посольство РФ уточнило данные о россиянах после аварии с автобусом в Турции

Граждан России среди пострадавших в аварии с автобусом в Турции нет. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

«По предварительным данным экстренных служб, российских граждан среди пострадавших нет. Их возможное наличие уточняется. В посольство обращений не поступало», — говорится в сообщении.

Напомним, что в центральной части Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, который следовал из Стамбула в курортный город Кушадасы. В результате происшествия травмы получили не менее 31 человека. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, обстоятельства аварии устанавливаются.