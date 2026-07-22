Журналистку Беленькую* заочно приговорили к 10 месяцам колонии

Пресненская межрайонная прокуратура столицы добилась обвинительного приговора. Журналистка Марианна Беленькая* признана виновной в нарушении законодательства.

Суд заочно отправил 49-летнюю женщину в исправительную колонию. Срок наказания составил десять месяцев общего режима.

Правоохранители установили системность нарушений. Ранее Беленькую* дважды привлекали к административной ответственности по статье КоАП РФ. На данный момент она находится вне пределов России.

Причиной уголовного преследования стали публикации на видеохостинге. Находясь за границей, женщина разместила два материала без обязательной маркировки о статусе физического лица.

«С учётом позиции государственного обвинителя... Беленькая* признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — сообщили в ведомстве на платформе «Макс».

Помимо реального срока, фемида ввела дополнительные ограничения. Суд лишил осужденную возможности управлять интернет-ресурсами.

Запрет на деятельность во всемирной сети продлится двенадцать месяцев. В этот период ей нельзя администрировать каналы и размещать информацию в электронном виде.

МВД России ранее инициировало процедуру розыска гражданки.

Ранее СК завершил расследование против Семёна Слепакова*, которому заочно предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей иноагента. Он объявлен в розыск и заочно арестован за публикацию материалов без маркировки.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.