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22 июля, 10:10

Цепи, кольца и 70 тысяч налом: В Петербурге администратор магазина обворовала начальника

Администратор магазина в Петербурге получила срок за хищение золота и денег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил администратора магазина к 1 году 4 месяцам колонии общего режима за кражу золотых украшений и денег у работодателя. Суд признал женщину виновной в присвоении вверенного имущества, сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

С марта по июль позапрошлого года женщина похищала товары и деньги, отражая ложные сведения в учётных документах. В ходе инвентаризации была обнаружена недостача золотых цепей, колец и серёжек на сумму более 374 тысяч рублей, а также 70 тысяч рублей наличными.

Суд также взыскал с осуждённой в пользу бывшего работодателя 443 635 рублей в счёт возмещения ущерба. Приговор вступил в законную силу.

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Ранее в Санкт-Петербурге сотрудницы банка вместе с сообщниками похитили из хранилища почти 8,9 тысячи золотых монет «Победоносец» на сумму около 2 млрд рублей, после чего распорядились ими по своему усмотрению. Менеджер Ирина Порываева отправлена под домашний арест до 20 августа, а её начальница Инна Андреева заключена под стражу. Преступление стало возможным благодаря доступу к банковскому хранилищу.

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Анастасия Никонорова
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