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22 июля, 10:59

Собака набросилась на звезду «Запретного плода»: Эду Эдже увезли в больницу прямо с отдыха

Звезду «Запретного плода» Эду Эдже госпитализировали после нападения собаки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eda.ece

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eda.ece

Турецкая актриса Эда Эдже попала в больницу после нападения собаки во время отдыха в Бодруме. Инцидент произошёл, когда артистка передвигалась по курорту на мотоцикле. Об этом пишет Al Bawaba.

Животное неожиданно бросилось на звезду сериала «Запретный плод». В результате она получила травму стопы в районе пятки. На помощь пострадавшей пришли очевидцы. Они оказали ей первую помощь, после чего знаменитость доставили в государственную больницу Бодрума.

Врачи осмотрели повреждённую ногу, обработали рану и провели необходимые процедуры. Состояние пациентки не вызвало у медиков серьёзных опасений. После лечения Эдже разрешили покинуть клинику. Сейчас её самочувствие оценивается как хорошее.

Пока неизвестно, повлияет ли случившееся на рабочие планы актрисы. В ближайшее время она должна вернуться на телевидение после перерыва, связанного с рождением дочери.

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Полина Никифорова
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