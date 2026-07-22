Собака набросилась на звезду «Запретного плода»: Эду Эдже увезли в больницу прямо с отдыха

Турецкая актриса Эда Эдже попала в больницу после нападения собаки во время отдыха в Бодруме. Инцидент произошёл, когда артистка передвигалась по курорту на мотоцикле. Об этом пишет Al Bawaba.

Животное неожиданно бросилось на звезду сериала «Запретный плод». В результате она получила травму стопы в районе пятки. На помощь пострадавшей пришли очевидцы. Они оказали ей первую помощь, после чего знаменитость доставили в государственную больницу Бодрума.

Врачи осмотрели повреждённую ногу, обработали рану и провели необходимые процедуры. Состояние пациентки не вызвало у медиков серьёзных опасений. После лечения Эдже разрешили покинуть клинику. Сейчас её самочувствие оценивается как хорошее.

Пока неизвестно, повлияет ли случившееся на рабочие планы актрисы. В ближайшее время она должна вернуться на телевидение после перерыва, связанного с рождением дочери.

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